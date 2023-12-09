خاصية جديدة.. أزاي تخفي فويسات واتساب الحساسة

يسمح تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، لمستخدميه الآن بسماع الصوت المرسل في المحادثات مرة واحدة فقط، ويختفي بعد تشغيله، تتبع الميزة الجديدة وظيفة العرض الفردي الموجود بالفعل للصور ومقاطع الفيديو والتي يطلق عليها اسم "العرض لمرة واحدة View Once".

وتتيح ميزة واتساب الجديدة لمستخدميها على هواتف أندرويد و آيفون، إمكانية إرسائل رسائل صوتية تحذف من الدردشة والتي لا يمكن للمستلمين سمعها إلا مرة واحدة فقط.

تم الإعلان عن هذه الميزة بشكل رسمي خلال الأسبوع الماضي، ووفقا للشركة، فإن فكرة الميزة هي منح المستخدمين المزيد من السيطرة على خصوصيتهم، ومن المقرر أن يتم إطلاقها عالميا في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الشركة في بيان: "تماما مثل جميع رسائلك الشخصية، يحمي واتساب رسائلك الصوتية من خلال التشفير الشامل افتراضيا، وتعد ميزة العرض الفردي مجرد مثال آخر على ابتكارنا المستمر في الخصوصية".

كيفية ارسال رسائل صوتية مختفية في واتساب

و باستخدام التغيير الجديد الذي يأتي ضمن أحدث إصدار من واتساب، يمكن للمستخدم إرسال رسائل صوتية تختفي ذاتيا فور سمعها، إذ يمكنه تخصيص هذا المحتوى للعرض مرة واحدة فقط على جهاز الطرف الآخر.

وتعمل ميزة العرض لمرة واحدة على عدم حفظ الملفات الصوتية المرسلة على واتساب تلقائيا على هاتف المستلم، وسيتم حذف الرسائل الصوتية هذه بعد أن يستمع إليها المستلم، ولن يتمكن المرسل أو المستلم من سمعها مرة أخرى، وبمجرد حصولك على فويس يختفي على تطبيق الدردشة، يمكنك سماعه في غضون 14 يوما من استلامه، إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فسيتم حذف هذه الملفات تلقائيا.

كما هو الحال مع ميزات العرض لمرة واحدة الأخرى، لا يمكنك إعادة توجيه الصوت المرسل أو المستلم أو حفظه أو تفضيله أو مشاركته مع تمكين ميزة العرض الفردي، وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم يفتح الشخص الرسالة خلال 14 يوما من إرسالها، فلن يكون ملف الوسائط متاحًا في المحادثة.

ولإرسال رسائل صوتية مختفية في واتساب اتبع ما يلي:

- افتح تطبيق واتساب.

- افتح أي محادثة في تطبيق واتساب.

- انقر على زر الميكروفون لتسجيل رسالة صوتية، والتمرير لأعلى لإيقاف تسجيل الصوت.

- بمجرد الانتهاء من التسجيل ما عليك سوى النقر على أيقونة "1"، المستخدمة أيضا عند إرسال الصور ومقاطع الفيديو ذات التشغيل الفردي والذي يظهر في الركن الأيمن السفلي من مربع التسمية التوضيحية، على يسار زر الإرسال الأزرق.

- بعد النقر عليه سيعرض واتساب نافذة منبثقة تخبرك أن هذه الرسالة الصوتية ستختفي فور الاستماع إليها، و يمكنك تجاهل هذه النافذة المنبثقة عن طريق النقر على “موافق”.

- بمجرد تحديد خيار عرض مرة واحدة، انقر فوق الزر “إرسال” في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة لإرسال الرسالة الصوتية المختفية على واتساب.

كيفية إرسال صور ومقاطع فيديو مختفية في واتساب

يمكنك إرسال صور أو مقاطع فيديو مختفية في واتساب من خلال الخطوات التالية:

- افتح أي محادثة في تطبيق واتساب.

- انقر فوق الزر علامة الجمع (+) الموجود على يسار مربع الدردشة.

- افتح أيقونة الكاميرا أو مكتبة الصور والفيديو لتحديد ملف الوسائط الذي ستقوم بإرساله.

- بمجرد اختيار ملف الوسائط في واتساب، يمكنك النقر فوق الرمز (1)، المعروف أيضًا باسم الزر عرض مرة واحدة، والذي يظهر في الركن الأيمن السفلي من مربع التسمية التوضيحية، على يسار زر الإرسال الأزرق.

- بعد النقر عليه سيعرض واتساب نافذة منبثقة تخبرك أن هذه الصورة أو مقطع الفيديو سيختفي فور مشاهدة المستلم له، و يمكنك تجاهل هذه النافذة المنبثقة عن طريق النقر على “موافق”.

- بمجرد تحديد خيار عرض مرة واحدة ، انقر فوق الزر “إرسال” في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة لإرسال الصور أو مقاطع الفيديو المختفية على واتساب.

- بمجرد أن يفتح المستلم ملف الوسائط الذي أرسلته له عبر واتساب، سيتم حذفه تلقائيًا من هاتفه.