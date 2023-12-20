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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصاد 2023.. أبرز ميزات واتساب WhatsApp التي تم إطلاقها في هذا العام

أبرز ميزات واتساب
أبرز ميزات واتساب WhatsApp في 2023

يحصل تطبيق واتساب WhatsApp كل عام على ميزات جديدة، لكن بالنسبة للتطبيق ومالكته شركة “ميتا” Meta، كان عام 2023 مليئا بالميزات بشكل خاص. 

اكتسب تطبيق واتساب على مدار هذا العام عددا من الميزات الجديدة، وقد غير الكثير منها بشكل جذري طريقة الدردشة باستخدام هذا التطبيق، على سبيل المثال: ميزة “تحرير الرسالة”.

 

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أبرز ميزات واتساب WhatsApp في 2023

ولإعطائك ملخصا سريعا عن ميزات واتساب التي تم إطلاقها خلال عام 2023، فيما يلي سنذكر أبرز 5 ميزات جديدة جلبتها شركة “ميتا” لتطبيق واتساب خلال العام.

1. ميزة مشاركة الصور عالية الجودة:


حتى عام 2023، كانت الطريقة الوحيدة لإرسال الصور الأصلية أو عالية الجودة عبر واتساب هي إرسال الصورة كمستند، لم تكن هذه الميزة تستغرق وقتا طويلا فحسب، بل كانت أيضا خطوة إضافية للتغلب على تقليل جودة التي تحدث عند إرسال صورة ما ععبر التطبيق، ولذلك، استمعت شركة “ميتا” لمطالبة المستخدمون وقدمت خيار HD في “جودة تحميل الوسائط”، مما يسمح للمستخدمين بإرسال الصور بجودتها الأصلية أو العالية.

ولاستخدام هذه الميزة : افتح دردشة واتساب> قم بالوصول إلى معرض الصور الخاص بك> ثم اختر الصورة التي تريد إرسالها بجودتها الأصلية> وقبل الضغط على إرسال انقر فوق أيقونة HD في أعلى شاشة معاينة الصورة، وبدلا من ذلك، يمكنك تنشيطه بشكل دائم من خلال الانتقال إلى إعدادات واتساب واختيار “جودة تحميل الوسائط” واختيار “أفضل جودة” للصور.

2. ميزة تحرير الرسائل:

تأتي هذه الميزة كمنقذ للمستخدمين للتخلص من الرسائل الحرجة ذات الأخطاء الإملائية أو التي يتم إرسالها بشكل غير مقصود، وعلى غرار تيليجرام، مع ميزة “تحرير الرسائل”، يسمح واتساب الآن للمستخدمين بتحرير رسائلهم المرسلة خلال الـ 15 دقيقة فقط من إرسالها، مما يسمح لهم بشكل أساسي بتصحيح أي خطأ أو تحسين رسائلهم في كل من الدردشات الفردية والجماعية، كما أنها بمثابة ميزة مفيدة لأولئك الذين يحتاجون إلى تغيير بعض الكلمات في الرسائل الطويلة بدلا من حذف مربع الرسالة بالكامل.

ولاستخدام هذه الميزة، كل ما عليك فعله هو النقر مع الاستمرار على الرسالة التي ترغب في تحريرها> ثم حدد خيار “تحرير” من قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن> ثم قم بإجراء التغييرات على النص واضغط على خيار “الاختيار” لوضع اللمسات الأخيرة عليها.

3. ميزة قفل الدردشة:

على الرغم من أن قفل تطبيق واتساب بالكامل كان متاحا لفترة من الوقت، إلا أننا في بعض الأحيان نحتاج فقط إلى تأمين محادثات معينة، أدخلت “ميتا” ميزة قفل الدردشة في عام 2023، وهي ميزة طال انتظارها تلبي أخيرا هذه الحاجة وتضيف طبقة إضافية من الخصوصية إلى تجربة واتساب الخاصة بك.

يمكنك قفل أي محادثة على واتساب التي تعتبرها حساسة بشكل فردي، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إليها، تعمل هذه الميزة أيضًا على التخلص من العملية الشاقة المتمثلة في أرشفة الدردشات وإلغاء أرشفتها فقط للحفاظ على خصوصيتها.

ولتأمين محادثاتك الخاصة في واتساب، توجه إلى دردشة واتساب التي تريد قفلها> ثم انتقل إلى شاشة الملف الشخصي> ثم قم بالتمرير لأسفل للعثور على خيار “قفل الدردشة”> ثم قم بتمكين القفل ببصمة الإصبع، والمصادقة.

4. ميزة مفاتيح مرور واتساب:

لا تعمل هذه الميزة الخاصة على تعزيز حماية النظام الأساسي فحسب، بل توفر أيضا للمستخدمين طريقة تسجيل دخول بديلة أكثر آمانا، وذلك من أجل التخلص من رمز OTP المعتاد - المصادقة الثنائية للرسائل النصية القصيرة غير الآمنة والمزعجة - عبر الهاتف المحمول، وتتيح ميزة مفاتيح المرور أو Passkeys الجديدة للمستخدمين تسجيل الدخول بشكل آمن باستخدام التعرف على الوجه أو الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في هواتفهم، مما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور تماما.

ولإعداد مفاتيح المرور على حساب واتساب الخاص بك، افتح التطبيق على جهاز أندرويد> ثم وانقر فوق صورة ملفك الشخصي> وانتقل إلى “مفاتيح مرور الحساب”> ثم حدد “إنشاء مفتاح مرور”> ثم انقر فوق “متابعة” في المربع الحواري.

5. ميزة فتح حساب واتساب على أجهزة متعددة:

تعد هذه واحدة من أكثر الميزات المتوقعة لهذا العام، وهي تتيح للمستخدمين حول العالم القدرة على استخدام نفس حساب واتساب عبر أجهزة متعددة، بما في ذلك الهواتف الثانوية، مع تقديم ميزة “الأجهزة المتعددة” خلال 2023، يتيح تطبيق الدردشة الأشهر لمستخدميه إمكانية تسجيل الدخول إلى حساباتهم عن طريق مسح رمز QR ضوئيا، على غرار طريقة تسجيل الدخول إلى WhatsApp Web.

ولاستخدام هذه الميزة، قم بتنزيل تطبيق واتساب على جهازك الجديد أو أي جهاز آخر> وأثناء إدخال رقم الهاتف، اضغط على النقاط الثلاث واختر “ربط بالحساب الحالي'”>  ثم قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا من هاتفك الأساسي، وسيسمح لك هذا باستخدام نفس حساب واتساب على هاتفين ذكيين في نفس الوقت، يمكنك تكرار هذه العملية على ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة، مما يوفر تجربة مريحة ومتعددة الاستخدامات.

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