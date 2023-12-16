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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بميزة وضع الشبح .. كيفية تنزيل الإصدار الأخير من واتساب بلس الأزرق

تنزيل أحدث إصدار
تنزيل أحدث إصدار من واتساب بلس الأزرق

يستمر تطبيق واتساب WhatsApp الرسمي في تقديم التحديثات، وفي الوقت نفسه، يقدم الإصدار المعدل واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، مجموعة من الميزات الجديدة يختتم العام بها، من خلال الإصدار V17.57، سيتمكن مستخدمو تطبيق المراسلة البديل هذا من الاستمتاع بوظائف جديدة.

ميزات واتساب بلس الأزرق

التغيير الأول في الإصدار الأخير من تطبيق واتساب بلس الأزرق لعام 2023، هو “وضع الشبح”، والذي يمكنك من خلاله التحقق من أي رسالة تكتبها إليك جهات اتصالك ولا ترغب في أن تظهر أونلاين بالنسبة لهم، وتمنع هذه الخاصية ظهور عبارة "متصل" أو "جاري الكتابة" للآخرين، ومن ناحية أخرى، هناك أيضا وضع جديد يسمي "عدم الإزعاج" لعدم تلقي الرسائل ولكن مع البقاء متصلا بالإنترنت.

 

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وعلاوة على ذلك، يجلب تحديث WhatsApp Plus V17.57 APK لتطبيق واتساب بلس الأزرق، وظيفة أخرى من شأنها أن تمنع أي شخص من الاتصال بك، وهي ميزة مثالية تخلصك من مكالمات البريد العشوائي.

تنزيل أحدث إصدار من واتساب بلس الأزرق

الخطوة الأولى: إذا كنت لا تزال تستخدم تطبيق واتساب الأصلي، فقم بعمل نسخة احتياطية لدردشاتك أولا.
الخطوة الثانية: بمجرد الانتهاء من عملية النسخ الاحتياطي، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلى.
الخطوة الثالثة: قم بالبحث عن إصدار WhatsApp Plus V17.57 APK عبر محرك بحث جوجل وتثبيته على جهازك.
الخطوة الرابعة: بمجرد تحميل ملف APK، قم بتثبيت البرنامج على جهازك ومنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.
الخطوة الخامسة: اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة، ثم أدخل رقم هاتفك الخلوي ورمز التحقق والاسم والصورة، ثم ابدء في استخدام التطبيق.

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