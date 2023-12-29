مصدوم | مغنٍ أمريكي شهير يشاهد خبر وفاته على يوتيوب

عرف بخبر وفاته من “يوتيوب”.. وشعر نجم الروك البريطاني أوزبورن، بصدمة شديدة عندما شاهد مقطع فيديو على يوتيوب يتحدث عن وفاته.



ويعاني أوزبورن، البالغ من العمر 75 عامًا، من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة، وخضع لعملية جراحية في رقبته وظهره عدة مرات، وغالبًا ما يستخدم الآن كرسيًا متحركًا في الأماكن العامة، ومع ذلك فهو يأمل بالعودة إلى المسرح، وهذا جزء من سبب صدمته الشديدة عندما سمع بوفاته.

فيديو على موقع يوتيوب يخلد ذكراه

تقول التفاصيل إنه عندما كان الموسيقي يتحدث في البودكاست الشهير The Osbournes مع عائلته عندما كشف أنه عثر على مقطع فيديو على موقع يوتيوب يخلد ذكراه، وقد أدرجه مع المشاهير الذين ماتوا في الآونة الأخيرة.



ولفت أوزبورن إلى الفيلم الشهير Monty Python and the Holy Grail مازحًا، وقال: "أنا لم أمت.. مجرد جرح بسيط في اللحم".

جاء ذلك بعد حلقة سابقة من البودكاست انتقد فيها أوزبورن بكلمات قاسية أي شخص يعتقد أنه في محطته الأخيرة.

يستخدم كرسيًا متحركًا ومشايات

وبعد سقوطه عام 2019، خضع أوزي لأربع عمليات جراحية في ظهره. وتم تصويره وهو يستخدم كرسيًا متحركًا ومشايات منذ ذلك الحين.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن أنه لن يتحمل سوى عملية جراحية واحدة أخرى، وانتهى الأمر، بغض النظر عن النتيجة، لأنه لا يستطيع القيام بذلك بعد الآن