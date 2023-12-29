عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصدوم | مغنٍ أمريكي شهير يشاهد خبر وفاته على يوتيوب

نجم امريكي
نجم امريكي

عرف بخبر وفاته من “يوتيوب”.. وشعر نجم الروك البريطاني أوزبورن، بصدمة شديدة عندما شاهد مقطع فيديو على يوتيوب يتحدث عن وفاته.

txt

استهداف القاعدة الأمريكية في الشدادي جنوب الحسكة السورية

txt

شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: الرئيس مهتم بتطوير وتنمية وتعمير أرض الفيروز


ويعاني أوزبورن، البالغ من العمر 75 عامًا، من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة، وخضع لعملية جراحية في رقبته وظهره عدة مرات، وغالبًا ما يستخدم الآن كرسيًا متحركًا في الأماكن العامة، ومع ذلك فهو يأمل بالعودة إلى المسرح، وهذا جزء من سبب صدمته الشديدة عندما سمع بوفاته.

فيديو على موقع يوتيوب يخلد ذكراه
تقول التفاصيل إنه عندما كان الموسيقي يتحدث في البودكاست الشهير The Osbournes مع عائلته عندما كشف أنه عثر على مقطع فيديو على موقع يوتيوب يخلد ذكراه، وقد أدرجه مع المشاهير الذين ماتوا في الآونة الأخيرة.


ولفت أوزبورن إلى الفيلم الشهير Monty Python and the Holy Grail مازحًا، وقال: "أنا لم أمت.. مجرد جرح بسيط في اللحم".

جاء ذلك بعد حلقة سابقة من البودكاست انتقد فيها أوزبورن بكلمات قاسية أي شخص يعتقد أنه في محطته الأخيرة.

يستخدم كرسيًا متحركًا ومشايات
وبعد سقوطه عام 2019، خضع أوزي لأربع عمليات جراحية في ظهره. وتم تصويره وهو يستخدم كرسيًا متحركًا ومشايات منذ ذلك الحين.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن أنه لن يتحمل سوى عملية جراحية واحدة أخرى، وانتهى الأمر، بغض النظر عن النتيجة، لأنه لا يستطيع القيام بذلك بعد الآن

يوتيوب نجم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

موضوعات متعلقة

مجوهرات نادرة| سرقة منزل نجم نادي مانشستر سيتي.. والشرطة تتخذ هذا الإجراء

رحلة الموت.. رجل يسافر من بلد عربي إلى فرنسا في عجلات الطائرة

المقاولون العرب يختتم تدريباته استعدادا للبنك الأهلي في الدوري

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

اتفاق بين ناسا وروسيا في الفضاء لمدة عامين.. ما القصة؟

تحطمت سيارته ونجا من الموت بعد 6 أيام.. ما القصة؟

سرقة بالجملة.. الجيش الإسرائيلي يستولي على البنوك ومراكز الصرافة بغزة

أخوها أطلق عليها النار.. فتاة أمريكية تفارق الحياة بسبب هدايا عيد الميلاد

ترشيحاتنا

عقاب صادم من مدرب الاتحاد السعودي ضد كريم بنزيما

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

سبب صادم وراء إلغاء السوبر التركي في السعودية

بكرى : القيادات في إسرائيل تسعى إلى استفزاز مصر

بعد ظهور النتيجة | تفاصيل أول انتخابات إلكترونية بـ هيئة قضايا الدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

لا أخاف من الموت.. إطلالات اثارت الجدل لـ إيناس الدغيدي

طريقة عمل مخلل القرنبيط الأصفر.. خطوة بخطوة

بعد عمر سنة.. ملعقة من العسل لطفلك تحميه من هذه الأمراض

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ