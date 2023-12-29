يحيى الموجي: عبد الحليم خطف رسالة من تحت الماء ونجاة زعلت

قال الموسيقار يحيي الموجي إن عبدالحليم حافظ كان يرفض غناء " جبار " على المسرح نظرا لصعوبتها وأنها تحتاج إلى مجهود كبير والخوف من دخول المستشفى بعدها.



وقال يحيي الموجي خلال استضافته ببرنامج بالخط العريض على شاشة الخياة والذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، إن أغنية رسالة من تحت الماء كان يتم تلحينها في البداية لنجاة وليس عبد الحليم.



وأوضح: عبد الحليم أصر على غناء أغنية رسالة من تحت الماء بعد نقل الحفناوي أخبار الاغنية للعندليب.



وأكد: والدي في البداية رفض، لكنه أعطى الأغنية في النهاية للعندليب لحبه له، ونجاة زعلت وخدت على خاطرها وقتها.