كانت لزينب عبده.. يحيي الموجي يكشف أسرارا عن أغنية صافيني مرة للعندليب

قال الموسيقار يحيي الموجي، إن أغنية صافيني مرة كان يتم تلحينها في البداية لمطربة تسمى زينب عبده وليس عبد الحليم حافظ.



وأضاف يحيى الموجي في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة قناة الحياة، أن عبده السروجي وعبد الغني السيد رفضا غناء صافيني مرة.



وتابع يحيى الموجي: الموسيقار محمد الموجي والدي، أراد أن يغني الأغنية مطرب كبير، وكان عبدالحليم حافظ بيروح مع والدي للمطربين الكبار عشان يسمعهم الأغنية بصوته، وبعد اعتذار عدد منهم، والدي قال للعندليب: غنيها انت يا عبدالحليم ورزقي ورزقك على الله، وفشلت في بعد عرضها في الإسكندرية.

وأبدى الموسيقار يحيي الموجي رأيه في بعض الفنانين القدامي.

وقال الموجي إن الفنانة نجاة كانت رقيقة وصوتها هادئ وناعم، أما الفنانة وردة كانت شخصية عظيمة وطيبة وصاحبة صوت جهوري، وبالنسبة للفنانة فايزة أحمد فكانت مجنونة فن وصوتها وكان عبارة عن ألماس كما كان يقول الموسيقار محمد عبدالوهاب.