إلهام شاهين: نواجه على مواقع التواصل الاجتماعي أفكار ممكن تودينا في داهية

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الجمعة، وعبرت عن رأيها في المجال الفني الفترة الأخيرة.



وخلال اللقاء قالت الهام شاهين، إنه نواجه على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا افكار ممكن تودينا في داهية، متابعة انه احنا بلد الفن ولا يوجد تمثيل حقيقي في المهرجان العالمية.

واكملت إلها شاهين، ان الفن لازم يتنفس ويكون فيه حرية بشكل واسع، مينفعش نحس بالتقييد وأن الرقابة هترفضه وأقول بلاش، قولت لازم أتوقف هو إيه اللي مسموح بيه الكوميدي والأكشن؟ يعني لو متكلمناش في مواضيع هامة فيها سياسة أو دين أو جنس، اللي هي الحاجات المحرمات، هنتكلم في إيه؟ أنا كإلهام شاهين أنا معرفش أخترع إفيهات، ومش هطير في الهواء ولا هكسر عربيات ولا هضرب، طيب بعد تاريخي الطويل ده عديت الـ 100 فيلم وأكتر من 50 مسلسل أعمل إيه؟.

