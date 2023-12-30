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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل أعمال روسي يقاضي بنكًا إسرائيليًا بسبب تجميد تبرعه

صدى البلد

في خبر حديث، قام رجل الأعمال الروسي البليونير رومان أبراموفيتش برفع دعوى قضائية ضد بنك إسرائيلي بسبب تجميد التبرع الذي أراد إرساله. 

وفقًا لتقرير نشرته وكالة RT العالمية للأخبار، فإن أبراموفيتش يتهم بنك "ميزراهي تفاحوت" بمنعه من تحويل 8 مليون شيكل (حوالي 2.2 مليون دولار) إلى منظمة زاكا الغير حكومية في القدس.

تأسست منظمة زاكا قبل أكثر من ثلاثين عامًا، وتعمل على تدريب فريق من المسعفين المتطوعين والمحترفين في مجال الإنقاذ،  وقد كانت المنظمة في مقدمة الجهود لاستعادة جثث المئات من الإسرائيليين.

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تقول مصادر الخبر إن أبراموفيتش، الذي حصل على الجنسية الإسرائيلية في عام 2018، ومنظمة زاكا قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد البنك، متهمين إياه بمنع نقل الأموال بشكل غير قانوني، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على أبراموفيتش من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومة بريطانيا.

 وزعم البنك أن حساب أبراموفيتش، الذي يقدر ثروته بأكثر من 9 مليارات دولار وفقًا لمجلة فوربس، محجوب بسبب هذه العقوبات، ولا يمكن إجراء أي عمليات مالية به.

وفي هذا السياق، يقول محامو أبراموفيتش إن الحكومة الإسرائيلية لم تفرض أي عقوبات عليه في أعقاب الصراع في أوكرانيا، وكذلك الحكومة الأمريكية، وبالتالي فإن حجب الحساب غير قانوني.

وتشير الدعوى القضائية أيضًا إلى أن أبراموفيتش فتح الحساب المصرفي منذ سنوات، وتم إيداع الأموال المخصصة للتبرع لمنظمة زاكا في ذلك الوقت.

تأتي هذه الدعوى القضائية في ظل فرض العديد من العقوبات على الأفراد والكيانات الروسية منذ بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022، بما في ذلك صاحب نادي تشيلسي السابق. وفي ديسمبر من هذا العام، قضت محكمة في الاتحاد الأوروبي بتأكيد العقوبات المفروضة على رجل الأعمال، بعد أن رفع أبراموفيتش قضية ضد الاتحاد الأوروبي في مايو 2022 يطلب فيها إلغاء تضمينه في قائمة العقوبات.

ومن المتوقع أن تشتد المعركة القانونية حول هذه القضية، حيث يعتبر رومان أبراموفيتش أحد أغنى رجال الأعمال في روسيا ويمتلك ثروة ضخمة.

إسرائيل الدعوى القضائية الإسرائيليين

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