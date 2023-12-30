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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سبانخ باللحمة المفرومة.. طبق الشتاء الدافئ واللذيذ بمكونات اقتصادية

طريقة تحضير السبانخ
طريقة تحضير السبانخ باللحمة المفرومة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل سبانخ باللحمة المفرومة، طبق الشتاء الدافئ واللذيذ بمكونات اقتصادية .

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مكونات السبانخ باللحمة المفرومة

 

نصف كيلو سبانخ طازجة

ربع كيلو لحمة مفرومة

كوب من صلصه الطماطم

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

كوب من الماء

طريقة عمل سبانخ باللحمة المفرومة

طريقة تحضير السبانخ باللحمة المفرومة

اغسلي السبانخ جيدا ثم صفيها.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، سخني ملعقة كبيرة من الزيت.

أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي حتى يتغير لونها.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والكمون والكزبرة الجافة وقلبي جيدا.

اضيفي صلصه الطماطم

أضيفي السبانخ وقلبي حتى تذبل.

أضيفي الماء واغلي المزيج.

اتركي القدر على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

قدمي السبانخ باللحمة ساخنة مع الأرز أو الخبز.

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