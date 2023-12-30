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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلصى من تشقق الشفاه في الشتاء بـ 6 نصائح ذهبية

تتشقق الشفاه في الشتاء
تتشقق الشفاه في الشتاء

تتعرض الشفاه للتشقق والجفاف بشكل شائع خلال فصل الشتاء. تحدث هذه المشكلة نتيجة تأثير العوامل الجوية الباردة والجافة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرطوبة في الهواء، قد تزداد حدة تشقق الشفاه في حالة عدم العناية المناسبة بها،وفيما يلي بعض النصائح للتخفيف من تشقق الشفاه في فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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كيفية التعامل مع تشقق الشفاه في الشتاء

ترطيب الشفاه: استخدم مرطبات الشفاه الطبية أو مستحضرات الترطيب التي تحتوي على مكونات مثل الفازلين أو زيت الجوجوبا، ضع المرطبات بانتظام على الشفاه للحفاظ على ترطيبها.

تجنب لعق الشفاه: عندما تشعر بجفاف الشفاه، يُنصح بتجنب لعقها باللسان، لأن ذلك يمكن أن يزيد من جفافها وتهيجها.

الترطيب الداخلي: ضمن نظامك الغذائي، تأكد من شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل عام، بما في ذلك الشفاه.

استخدام واقي الشفاه: في حالة التعرض للعوامل الجوية القاسية، مثل الرياح الباردة، يمكن استخدام واقي الشفاه لحمايتها وتجنب التشقق.

تجنب المنتجات المهيجة: قد يسبب استخدام بعض منتجات العناية بالشفاه التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو عطورًا الجفاف والتهيج، يُفضل استخدام المنتجات اللطيفة والطبيعية.

التهاب الشفاه: إذا كانت الشفاه ملتهبة وتتعرض للتشقق بشكل مستمر ومؤلم، قد تكون هناك حاجة لاستشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك إلى العلاج الملائم.

قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا استمرت مشكلة تشقق الشفاه أو تفاقمت بشكل كبير، حيث يمكنهم تقديم توجيهات ونصائح إضافية استنادًا إلى حالتك الفردية.

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