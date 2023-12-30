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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام برفقة النجمة العالمية لارا فابيان فى كواليس حفل محمد عبده lفيديو

أنغام
أنغام

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ، فيديو يجمع بين الفنانة المصرية أنغام و النجمة العالمية لارا فابيان في كواليس حفل اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده الذي يقام على مسرح محمد عبده ارينا.

احتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض . 

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وأهدي المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أسطوانة ثمينة من الذهب الخالص كنوع من التكريم لمسيرته الفنية الممتدة.

ورد عليه الفنان محمد عبده : سامحني سأبيعها على الفور وأهديها لكل ضحايا غزة والشعب الفلسطيني

وكان قد فاجأ المستشار تركي ال شيخ الفنان محمد عبده بزيارته خلال بروفات حفل اليوبيل الماسي قبل إنطلاقه.

وقد روج المستشار تركي آل الشيخ لحفل الفنان محمد عبده احتفالا باليوبيل الماسي لمسيرته والذي يقام في العاصمة الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو لمحمد عبده أثناء بروفة الحفل تحضيرات الحفل عبر حسابه على موقع X وعلق قائلا: ليلة من التاريخ للتاريخ".
 

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