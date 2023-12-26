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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركى ال الشيخ يروج لمسرحية الصندوق الأحمر

تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ

نشر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الملصق الدعائي لمسرحية "الصندوق الأحمر" وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ويظهر على بوستر المسرحية عليه أبطالها وهم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومروة عبد المنعم ورنا رئيس ونور إيها وطارق الإبياري وميمي جمال وسليمان عيد.

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تركى ال الشيخ 

وعلق تركى ال الشيخ على البوستر : 
مسرحية الصندوق الأحمر من بطولة الفنانة القديرة ليلى علوي و الفنان بيومي فؤاد تعرض على مسرح محمد العلي في بوليڤارد سيتي.. ابتداءً من 3 يناير 2024.

تركى ال الشيخ

وتدور أحداث مسرحية الصندوق الأحمر حول الدكتور فريدة الطبيبة النفسية التى تواجه التحدي الأكبر في مسيرتها المهنية عندما تطلب ابنة حبها الأول منها المساعدة في علاج شقيقتها وإنقاذ أسرة حبيبها الذي خذلها وترك بداخلها جرح لم يشفه الزمن... فهل تستطيع فريدة فصل مشاعرها الدفينة عن عملها واحترافيتها المهنية أم ستختلط الأمور في بعضها البعض وتسيطر مشاعرها على مهنيتها؟.

وتترواح أسعار التذاكر ما بين 100 ريال سعودي “ ما يعادل 800 جنية مصري ” ، وتصل الى 1000 ريال ، “ ما يعادل 8000 الالاف جنية مصري ”.

الصندوق الأحمر الفنان بيومي فؤاد المستشار تركي آل شيخ بيومي فؤاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ليلى علوي

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