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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نمبر وان.. تعليق جديد من روبى بعد أزمة أغنيتها المثيرة للجدل

روبى
روبى

نشرت الفنانة روبى، تعليقا جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له بسبب  أغنيتها الأخيرة "3 ساعات متواصلة" والتى وصفتها باحتوائها على بعض الايحاءات الجنسية.

روبى

وقالت روبى : أغنية 3 ساعات متواصلة.. تريند رقم 1 على اليوتيوب. 

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بسبب الإيحاءات.. أول تعليق من روبي على أزمة أغنية 3 ساعات متواصلة

روبى 

وكانت علقت روبى أمس على انستجرام: ما تيجي حبة نستخبى من البشر.. من السواد اللي انتشر".

وأثارت أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبي جدلاً واسعاً في الساحة الفنية المصرية، وذلك بسبب الكلمات الجريئة التي أثارت استياء بعض الجمهور.

وفي الساعات الأخيرة، انقسمت آراء الجمهور حول أغنية "3 ساعات متواصلة"، حيث انتقد البعض الكلمات الجريئة التي قد تحمل إيحاءات خادشة وأعربوا عن عدم رضاهم عن مضمونها.

ونظرًا للانتشار السريع للأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النقاش أصبح حديث الساعة.

الأغنية من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي، عبر موقع يوتيوب.

وأصدر الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، بيانا صحفيا، اليوم الإثنين، أعلن خلاله أنه لم يأخذ قرار حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا.

وأضاف أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما تداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح.

روبي الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل 3 ساعات متواصلة أغنية 3 ساعات متواصلة الفنانة روبي

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