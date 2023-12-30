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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

صدى البلد

احتفلت الفنانة ثراء جبيل ، بزفافها على الفنان مختار الديناري ، حيث نشرت عدد من الصور على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” . 

وظهرت ثراء جبيل فى الصور وهي ترتدي فستان بسيط من اللون الابيض وبقصة شعر مختفلة ، وممسكة بباقة من الورد ، كما ظهرت وهي تقوم “ بالزغرطة ” لنفسها  . 

وكان أخر أعمال ثراء جبيل هو مسلسل ورق التوت ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني على قناة cbc .

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قصة مسلسل “ورق التوت”

تدور الأحداث في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

 

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

 

أبطال مسلسل ورق التوت 

 

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

ثراء جبيل أعمال ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل سلوي عثمان جمال عبد الناصر مسلسل ورق التوت مختار الديناري

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