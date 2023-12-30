هرب بسببها إلى الإسكندرية.. محمد هنيدي: تسببت في إجهاض جارتي

حل الفنان الكبير محمد هنيدي ضيف على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، وكشف عن ذكريات طفولته وشبابه .

وقال محمد هنيدي أنه تسبب فى إجهاض سيدة كانت جارة لنا ، بسبب أنني ارتديت قناع مخيف ، وأثناء دخولي العمارة الخاصة بنا شاهدتني مما ادي الى سقوطها على الارض وفقدت الجنين .

وأضاف محمد هنيدي : هذة السيدة كانت لم ترزق بأطفال على مدار سنوات طويلة ، لذا بعد ان شاهدتها تسقط على الارض هربت الى خالتي فى الاسكندرية لمدة شهر .

واستكملت : عدت بعد شهر الى المنزل مرة أخري ، وهذة السيدة حالياً لديها عدد من الاولاد.

الجدير بالذكر أن محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم الجواهرجي ، والذى يعود فيه للتعاون مع بطلة فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية ، وهي الفنانة مني زكي .

فيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.



وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي ، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.



التعاون الثانى بين محمد هنيدي ومنى ذكي:



وأعرب الكثير من الجمهور عن سعادته بالتعاون الثاني الجديد الذى يجمع بين الفنان محمد هنيدي والفنانة مني زكي، بعد حوالي 25 عامًا من مشاركتهما معًا في فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية ، والذى عرض عام 1998 ،وحقق نجاحًا كبيرًا للغاية.