عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المشي بانتظام يحمي من تلف الدماغ ويقلل خطر الأمراض العصبية

المشي بانتظام يحمي
المشي بانتظام يحمي من تلف الدماغ

المشي بانتظام وممارسة النشاط البدني بشكل عام يمكن أن يساهم في حماية الدماغ والحفاظ على صحته،هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى فوائد التمارين البدنية للدماغ، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يساهم بها المشي المنتظم في حماية الدماغ،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

عقوبات جنائية لمتعمدي الغش في التحاليل وفقا لقانون شغل الوظائف

عمرو الحديدي: خطأ مصطفى شوبير في هدف فيوتشر سيمنحه الخبرات

المشي بانتظام يحمي من تلف الدماغ

تحسين التروية الدموية: المشي المنتظم يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ويعزز التروية الدموية. وهذا يعني توفير الأكسجين والمواد الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الخلايا العصبية ووظائف الدماغ.

زيادة العوامل النمائية العصبية: يشجع التمرين البدني إفراز العديد من العوامل النمائية العصبية في الدماغ، مثل العامل العصبي المشتق من الدماغ (BDNF). يُعتقد أن الBDNF يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وتعزيز عمليات التعلم والذاكرة.

تقليل خطر الأمراض العصبية: النشاط البدني المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض العصبية، مثل الخرف والزهايمر والاكتئاب، كما أنه يمكن أن يحسن الوظائف العقلية والتنفيذية العامة.

تقليل التوتر والقلق: المشي في الهواء الطلق وممارسة النشاط البدني يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر والقلق، وهو أمر مهم لصحة الدماغ. فالتوتر المزمن والقلق يمكن أن يؤثران سلبًا على الدماغ ووظائفه.

تحسين النوم: المشي المنتظم يمكن أن يساعد على تحسين جودة النوم، النوم الجيد والمنتظم يعتبر أساسيًا لصحة الدماغ وتجديد الخلايا العصبية.

يُنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام وتضمين المشي في روتينك اليومي، يُفضل استشارة الطبيب قبل بدء أي نظام تمارين جديد، وذلك للحصول على توجيهات شخصية ملائمة وتحديد المستوى المناسب من النشاط البدني.

المشي الدماغ النشاط البدني ممارسة النشاط البدني حماية الدماغ المشي بانتظام يحمي من تلف الدماغ الخلايا العصبية زيادة العوامل النمائية العصبية الامراض العصبية التوتر والقلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ نجم وسط الأهلي من الدوري القطري

موضوعات متعلقة

8 أسباب وراء طاقتك القليلة والإرهاق والكسل.. اعرفها

بدون إحباط.. 5 خطوات سهلة تساعدك على مواصلة الدايت بنجاح

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

7 نصائح للسيطرة على الشعور من الخوف عند التعرض لأحداث صادمة

احذر.. العمل بجد يعرضك للإصابة بمرض خطير

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن علي معلول والسولية| شاهد

بدون جمارك.. بايدن يمدد امتيازات التجارة مع إسرائيل حتى نهاية 2024

تخلصى من تشقق الشفاه في الشتاء بـ 6 نصائح ذهبية

الأهلي يكشف حقيقة تعديل عقد محمد الشناوي قريبا| شاهد

المشي بانتظام يحمي من تلف الدماغ ويقلل خطر الأمراض العصبية

مطار العريش يستقبل 40 طنا من المساعدات الإغاثية لـ أهالي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ