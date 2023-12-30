المشي بانتظام يحمي من تلف الدماغ ويقلل خطر الأمراض العصبية

المشي بانتظام وممارسة النشاط البدني بشكل عام يمكن أن يساهم في حماية الدماغ والحفاظ على صحته،هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى فوائد التمارين البدنية للدماغ، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يساهم بها المشي المنتظم في حماية الدماغ،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

المشي بانتظام يحمي من تلف الدماغ

تحسين التروية الدموية: المشي المنتظم يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ويعزز التروية الدموية. وهذا يعني توفير الأكسجين والمواد الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الخلايا العصبية ووظائف الدماغ.

زيادة العوامل النمائية العصبية: يشجع التمرين البدني إفراز العديد من العوامل النمائية العصبية في الدماغ، مثل العامل العصبي المشتق من الدماغ (BDNF). يُعتقد أن الBDNF يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وتعزيز عمليات التعلم والذاكرة.

تقليل خطر الأمراض العصبية: النشاط البدني المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض العصبية، مثل الخرف والزهايمر والاكتئاب، كما أنه يمكن أن يحسن الوظائف العقلية والتنفيذية العامة.

تقليل التوتر والقلق: المشي في الهواء الطلق وممارسة النشاط البدني يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر والقلق، وهو أمر مهم لصحة الدماغ. فالتوتر المزمن والقلق يمكن أن يؤثران سلبًا على الدماغ ووظائفه.

تحسين النوم: المشي المنتظم يمكن أن يساعد على تحسين جودة النوم، النوم الجيد والمنتظم يعتبر أساسيًا لصحة الدماغ وتجديد الخلايا العصبية.

يُنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام وتضمين المشي في روتينك اليومي، يُفضل استشارة الطبيب قبل بدء أي نظام تمارين جديد، وذلك للحصول على توجيهات شخصية ملائمة وتحديد المستوى المناسب من النشاط البدني.