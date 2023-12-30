عمرو الحديدي: خطأ مصطفى شوبير في هدف فيوتشر سيمنحه الخبرات

أشاد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي بإمكانيات مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر، مُشيرًا إلى أن هدف مودرن فيوتشر في مرماه سيمنحه الخبرات.



وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مودرن فيوتشر الأهلي أهدر 8 فرص وسجل 4 أهداف".

وأضاف: "أداء مصطفى شوبير، حارس الأهلي مبدع من خلال تمريراته بالقدم القصيرة والطويلة، ولكن ستحدث أشياء ستمنحك الثقة".

وتابع: "سعيد لما حدث مع مصطفى شوبير في هدف مودرن فيوتشر الأول بنهائي كأس سوبر الأبطال لأنه سيكتسب الخبرات.. لقد سبق وأن حدث ذلك مع محمد الشناوي في مباراة بيراميدز، ولم يكرر ذلك الخطأ".

وأكمل: "هدف مودرن فيوتشر الأول يتحمله محمد عبد المنعم بنسبة 50%، ومصطفى شوبير يتحمل الـ 50% الأخرى.. مصطفى شوبير إمكانياته هائلة، وهو حارس واعد".

وأتم عمرو الحديدي تصريحاته قائلًا: "محمد محمود عندما شارك في الدقائق الأخيرة أمام الأهلي كان يريد الرد على مغادرته للأحمر".



وأشاد عمرو الحديدي، ان وسام أبو علي، لاعب سيريوس السويدي المرشح للانتقال إلى الأحمر هو صورة مصغرة من بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري.

وقال : "وسام أبو علي صورة مصغرة من بغداد أبو نجاح".

وأضاف: "هو لاعب فلسطيني الجنسية، وستتم معاملته كلاعب مصري وفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري، وبالتأكيد هو يرغب في الانضمام إلى الأهلي، لأنه سيلعب في كأس العالم للأندية 2025، وغيرها من البطولات".

وأتم عمرو الحديدي تصريحاته قائلًا: "أنتوني موديست فيلم آخر.. كان يجب أن يختار الأهلي الوقت المناسب لعرض صفقته الجديدة، فالأجواء مختلفة بين هنا وأوروبا، الآن حصل على الاستقرار، وبدأ يشعر بالتجانس مع اللاعبين".