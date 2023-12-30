إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة.. ومصير موديست

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مصير الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبله، في ظل أنباء عن رحيله.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية :"كان هناك تفكير في الاهلي بفسخ تعاقد موديست في يناير، ويقال له شكرا انت لم تقدم شئ".

وتابع: "لكن بعد الهدف الذي أحرزه موديست في نهائي السوبر باالإضافة لتمسك كولر به خاصه هو من اختاره، فاللاعب مستمر لنهاية الموسم اي لنهاية عقده".

واضاف إبراهيم فايق:"ان هذا لايغلق ملف التعاقد مع مهاجم، هناك قائمة تم عرضها على كولر للإختيار منها".

وأختتم"في الاهلي تم الإستقرار على التعاقد مع مهاجم من أصول فلسطينية وبيلعب في السويد وهو وسام أبو علي"