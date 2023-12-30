إنقاذ رضيعة حية من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي وحشي

نجح فريق الإنقاذ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في إنقاذ رضيعة حية من تحت أنقاض بناءٍ تعرض لضربة جوية من القوات الإسرائيلية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، استخدم الأشخاص أيديهم لإخراج مريم أبو عاقل من بين الأنقاض، قبل أن يقوم أحد أفراد الفريق بحملها ونقلها بسرعة إلى أقرب مستشفى. هناك، قام الأطباء بتطهير جروحها.

وفقًا لوكالة رويترز، كانت الرضيعة تتحمي في منزلها مع عائلتها عندما وقعت الضربة، مما أسفر عن مقتل والدتها وشقيقتها. بينما نجا والدها وشقيقها الصغير من الحادث.

أسفرت الضربة الجوية عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 55 آخرين، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس.

ووفقًا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، تم قتل أكثر من 21,500 شخص - في الغالب من الأطفال والنساء - خلال الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة. ويعتقد أن آلاف الأشخاص ما زالوا تحت أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية والمدفعية.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد شن حملته العسكرية في قطاع غزة بعد تعرضها لهجوم من حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.