أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

كشفت الأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، بالتزامن مع الانخفاض في درجات الحرارة ليلا على أنحاء البلاد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

الأرصاد

تحذير عاجل

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، إذ حذر الخبراء من السفر في وقت الشبورة لما فيه من خطورة على حياة المسافرين على الطرق التي تنعدم فيها الرؤية وذلك من الساعة 4 حتى 9 صباحا.

الأرصاد

خريطة سقوط الأمطار

كما كشفت الأرصاد أنه تتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فبحسب الأرصاد تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة :

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 22 13

بنها 22 14

دمنهور 21 14

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 14

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 20 08

كاترين 15 05

الطور 24 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 21 13

السلوم 20 12

سيوة 22 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 26 18

حلايب 23 19

أبو رماد 24 20

رأس حدربة 23 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 25 12

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

الوادى الجديد 24 11

أبوسمبل 24 12

