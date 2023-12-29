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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد العراقية تكشف للمواطنين عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

صدى البلد

أفادت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الجمعة، أن حالة الطقس في البلاد تتصاعد في الأيام المقبلة وسيكون هناك ضباب واستقرار في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الطقس غد السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع ضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد.


وأضاف البيان أن طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد.


وأشار البيان إلى أن طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد.


ولفت إلى أن طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جيمهع انحاء البلاد.

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