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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل هتعرف تخرج في رأس السنة؟| الأرصاد تكشف حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

الارصاد
الارصاد

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الميلادي الجديد 2024، الذي يستقبله الكثيرون بالخروج للتنزه والاحتفال ببداية سنة جديدة، حيث يحل أول أيامها الاثنين المقبل.

حالة الطقس 


طقس ليلة رأس السنة 
 

ويهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أحوال الطقس قبل الخروج والاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2024، وفي السطور التالية نوضح لكم تفاصيل حالة الطقس في مصر أول أيام العام الميلادي الجديد 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة.
 

حالة الطقس يوم الاثنين


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس من الاثنين 1 يناير 2024 إلى الأربعاء 3 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين، أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، هي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري، 21 درجة مئوية للعظمى، 14 درجة للصغرى.
السواحل الشمالية، 20  درجة مئوية للعظمى، 14 درجة للصغرى.
جنوب سيناء، 26 درجة مئوية للعظمى، 16 درجة للصغرى.
شمال الصعيد، 22 درجة مئوية للعظمى، 10 درجة للصغرى.
جنوب الصعيد، 25 درجة مئوية للعظمى، 13 درجة للصغرى.

حالة الطقس 


حالة الطقس اليوم الجمعة 
 

وأوضحت خريطة التنبؤات أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الجمعة طقس معتدل نهاراً بارد ليلا، كما تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق خاصة على الطرق القريبة من نهر النيل والمسطحات المائية.


وبالنسبة لفرص الأمطار غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث "20% تقريبا" على فترات متقطعة.
 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 15،  والقليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 15.

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