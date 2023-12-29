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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية.. تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع رامية ‏مقابل بلدة رامية الحدودية.

كما استهدف الحزب أماكن انتشار جنود العدو الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا مقابل بلدة مروحين الحدودية بحسب البيان الصادر عنه.

كما قصف الحزب موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم إطلاق صاروخين باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

كما تم إطلاق صاروخين موجهين في اتجاه مواقع الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة المقابلة لراميا وعيتا الشعب.

وتعرض موقع عسكري في محيط ثكنة زرعيت الصهيونية لاطلاق صواريخ موجهة من لبنان.

فيما دوت صفارات الانذار في الجليل الاعلى خشية تسلل مسيرات بالإضافة الي  اغلب المستوطنات الشمالية عند الحدود مع لبنان.

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