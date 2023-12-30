الكشف عن فشل مخابراتي للاحتلال في حادثتين

كشفت صحف أمريكية عن فشل مخابراتي للاحتلال في واقعتين تظهران حجم الثقة المنهارة في الجهاز الاستخباراتي للكيان.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه ضمن فشل المخابرات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر أنه لم يكن هناك أي معلومات دقيقة فضلا عن الارتجال والعشوائية في التعامل.

وذكرت أن الطيارين الإسرائيليين اعتمدوا على تطبيق التليجرام للحصول على معلومات لـ"مهاجمة الأهداف".

كما كشفت صحيفة النيويورك تايمز أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل 3 رهائن.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن التفاصيل الجديدة المعلنة تشمل وجود فجوة مدتها 15 دقيقة بين إطلاق النار على الرهينتين الأوليين والثالثة.

ذكرت أن أحد الضباط الإسرائيليين حث الرهينة الثالثة على الخروج من مخبئه قبل إطلاق النار عليه مباشرة.

بين التفاصيل الأخرى كذلك، أن الجنود الذين أطلقوا الرصاص وقتلوا الرهينة الثالثة، لم يسمعوا أمرا بوقف إطلاق النار.

واعتقد الجنود الإسرائيليين أن الأمر خدعة من حركة حماس، واعتبروا الرهائن بمثابة "تهديد".

وذكرت الصحيفة: "مع ذلك، تظل الرواية غير مكتملة، وتضم فقط بيانات عسكرية إسرائيلية رسمية".