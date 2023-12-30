القاهرة الإخبارية: كتيبة 13 بـ لواء جولاني أعلنت مقت.ل 48 بينهم قائدهم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أن كتيبة 13 في لواء جولاني أعلنت عن مقتل 41 فردًا من جنودها في يوم 7 أكتوبر، و7 آخرين خلال المعارك في غزة من بينهم قائد اللواء.

وأفادت بتواصل اشتباكات بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور خان يونس ومخيم البريج

وعقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان "الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. التقدم والتحديات"، وذلك في ختام حملة (50 × 30 حقوق الإنسان للجميع)، التي أطلقتها مؤسسة ماعت في 10 ديسمبر 2022 واختتمتها بالتزامن مع الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.