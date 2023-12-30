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رئيس التحرير
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اقتصاد

آي صاغة: 13% ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال 2023

سعيد إمبابي - المدير
سعيد إمبابي - المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 13% خلال تعاملات عام 2023، ليحقق أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وذلك بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الآول من 2024.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية بنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.

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وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب مستوى 3160 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.


وأوضح المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة"، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا. 


وأضاف، أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3125 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2067 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا.


وتوقع إمبابي، أن تشهد الأسواق حالة من الانتعاش خلال شهر يناير المقبل، مع موعد استحقاق الشهادات البنكية ذات العائد 25% ، لاسيما مع رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية لنحو 53 جنيهًا.

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