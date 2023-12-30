في عام 2024.. الشمس والقمر يغيبان عن الظهور بهذا الموعد

يستعد مراقبو السماء للاستمتاع في العام المقبل بعدة ظواهر فلكية مختلفة ستضيء وتزين سماء السعودية والوطن العربي في عام 2024.

وتشمل عوامل الجذب الرئيسية التي ستأسر مئات الملايين كسوف الشمس وخسوف القمر وزخات الشهب المذهلة ومن المتوقع أن يكون الشفق القطبي أكثر شيوعاً مع اقتراب الشمس من الحد الأقصى لنشاطها و أيضًا اقترانات بين القمر والكواكب الساطعة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.. وهذه ابرز أحداث الفلك الرئيسية محليا وعالميا في العام الجديد.

خسوف شبه الظل للقمر

الحدث الفلكي الأول هذا العام سيكون خسوف شبه ظل للقمر وهو يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، وخلال هذا الخسوف سيكون 96% من قرص القمر في داخل شبه ظل الأرض عن الذروة العظمى للخسوف حيث ترصد ظلمة واضحة في قرص القمر .

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، فان خسوف شبه الظل سوف يستمر 4 ساعات و 39 دقيقة وسيكون مرئياً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

كسوف كلي للشمس

كسوف الشمس الكلي سيكون مشاهداً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية حيث يغطي القمر الشمس بالكامل وسيمر مسار الكسوف الكلي عبر أربع ولايات في المكسيك و15 ولاية أمريكية تمتد من تكساس إلى ماين، وخمس مقاطعات كندية في الجزء الشرقي من البلاد وسوف يشاهد الكسوف في شكله الكلي في سماء العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك مازاتلان وأوستن ودالاس وإنديانابوليس وكليفلاند وبوفالو ومونتريال.

وتختلف مدة الكسوف الكلي على طول المسار حيث تستمر لمدة تصل إلى أربع دقائق و28 ثانية بالقرب من مدينة توريون بالمكسيك، في حين ستشهد معظم الأماكن في وسط المسار ثلاث دقائق ونصف إلى أربع دقائق من الكسوف في شكله الكلي لذلك فان القاطنين ضمن مسار الكسوف الكلي سوف يمرون بتجربة لا تُنسى.