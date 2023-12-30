الهضيبي: 12 قرار فصل فقط منذ تولي رئيس الوفد وليس من بينها أعضاء عليا أو نواب

صرح الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد المتحدث الرسمي للحزب، أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد اطلع وراجع جميع القرارات الصادرة منذ توليه رئاسة الحزب في مارس ٢٠٢٢ وجميعها صدرت استنادا على اختصاصاته المنصوص عليها في لائحة الحزب.

وأضاف “الهضيبي” في بيان صحفى له، أن عدد قرارات الفصل التي صدرت منذ تولي الدكتور عبدالسند رئاسة الحزب وحتي تاريخه هي ١٢ قرارا فقط وليس من بينها أي قرار بفصل عضو هيئة عليا أو عضو مجلس نواب أو رئيس لجنة عامة باستثناء أمين الصندوق الأسبق.

أما بخصوص تشكيلات اللجان العامة قال الهضيبي، إن رئيس الوفد حافظ على استمرار التشكيلات في اللجان العامة للمحافظات واعطي أكثر من مهلة لتشكيل تلك اللجان بالانتخاب وقد تعذر ذلك مما جعل رئيس الحزب يصدر قرارات مؤقتة ولمدة عام لبعض اللجان وتم عرضها علي المكتب التنفيذي ووافق عليها وفقا للائحة الحزب وارقام هذه القرارات من ٢٣٦الي ٣٤٤.

وتابع:أما بخصوص اللجان النوعية فقد تم تشكيلها من المتخصصين وتم عرضها علي الهيئة العليا بجلستين الأولي بتاريخ ٢٦_٤_٢٠٢٣ والثانية بتاريخ ١١_١٠_٢٠٢٣ وصدرت بأرقام من ١٦٩ إلي ١٩٧.

وأكد سكرتير عام الوفد أن رئيس الحزب اعطي توجيهاته لشئون العضوية بالحزب بأن تسمح لكل من يريد الاطلاع علي هذه التشكيلات عن طريق تقديم طلب وبدون أيه رسوم.