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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحادي الديمقراطي بالسودان: عدد نازحينا وصل 7 ملايين بسبب الصراع مع الدعم السريع

السودان
السودان

قال معتز الفحل، الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي، إن توسيع رقعة الحرب في السودان  مؤامرة.

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خبير إعلامي: السودان تأهب لمؤامرة بدأت بالاستعانة بـ"الدعم السريع"

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عام الجحيم في دارفور.. الناجون يتبادلون شهادات مروعة مع تصاعد الصراع في السودان

وأضاف  الفحل، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الوضع في السودان من الناحية الإنسانية يتجه من سيئ لأسوأ، ونسبة النزوح زادت لـ7 مليون مواطن".

 

وأشار: "هناك محاولات لتفتيت الدولة السودانية.. ما يحدث من صراعات داخلية تؤثر على دول الجوار وتتطلب الوعي والتعامل مع مستوى خطير"، موضحا: "الدعم السريع تطور طبيعي للقوى الإرهابية المتطرفة".".

وأكد معتز الفحل، الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي، أن هناك مؤامرة كبيرة على السودان وأهله، لافتا إلى أن هجوم الدعم السريع على مدني والجزيرة مؤامرة على الشعب السوداني وهذه القوات لا تلقى قبول لها وسط الشعب السوداني.

 

وأشاد  معتز الفحل، الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي، بموقف الدولة المصرية تجاه السودان، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى دائما لدعم السودان، ولها دور رائد من خلال سعيها الدائم للوقوف بجوار السودان.
 

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