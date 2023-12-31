عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حورية فرغلي: لا أفكر في الزواج بعد استئصال الرحم.. والكل تخلى عني

صدى البلد

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها في هذا العام تغيرت بشكل كبير وتعيش حالة من الرضا، وعبرت عن استغرابها من تصدر اسمها دائما في مؤشرات الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه معروض عليها عمل في رمضان المقبل كما أنها ستشارك في فيلم جديد.

ولفتت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها سندت وساعدت الكثير من الأشخاص وكانوا يتواجدون بجانبها، إلا أنها في أزمة مرضها الأخير تخلي عنها الجميع، مضيفة: "محدش فكر يرفع سماعة التليفون عليا.. في كمية ناس بدأت ترجع تكلمني بعد نشر الفيديوهات على صفحات السوشيال ميديا".

فكرتها عن الزواج

وكشفت حورية فرغلي، عن أمنياتها في عام 2024، قائلة: "بصلي وبدعي الله للمشاركة في عملين فنيين فقط، نفسي أعمل أميرة ذات الهمة وحتشبسوت وبعدين أموت"، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج بعد استئصال الرحم منذ شهرين وأنها وصلت الآن إلى 47 عاما.

حورية فرغلي التواصل الاجتماعي رمضان حتشبسوت زواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تصريح أمريكي خطير.. هل ستتنازل أوكرانيا لإنهاء الحرب؟

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

حورية فرغلي: لا أفكر في الزواج بعد استئصال الرحم.. والكل تخلى عني

قيادى بالمبادرة الفلسطينية: الجدار العازل اقتطع 70% من أراضي بيت لحم

خبيرة أبراج: الذهب الملاذ الأفضل في 2024

قيادي بـ المبادرة الوطنية الفلسطينية: الطريق بين بيت لحم والقدس مغلق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ