حورية فرغلي: لا أفكر في الزواج بعد استئصال الرحم.. والكل تخلى عني

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها في هذا العام تغيرت بشكل كبير وتعيش حالة من الرضا، وعبرت عن استغرابها من تصدر اسمها دائما في مؤشرات الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه معروض عليها عمل في رمضان المقبل كما أنها ستشارك في فيلم جديد.

ولفتت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها سندت وساعدت الكثير من الأشخاص وكانوا يتواجدون بجانبها، إلا أنها في أزمة مرضها الأخير تخلي عنها الجميع، مضيفة: "محدش فكر يرفع سماعة التليفون عليا.. في كمية ناس بدأت ترجع تكلمني بعد نشر الفيديوهات على صفحات السوشيال ميديا".

فكرتها عن الزواج

وكشفت حورية فرغلي، عن أمنياتها في عام 2024، قائلة: "بصلي وبدعي الله للمشاركة في عملين فنيين فقط، نفسي أعمل أميرة ذات الهمة وحتشبسوت وبعدين أموت"، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج بعد استئصال الرحم منذ شهرين وأنها وصلت الآن إلى 47 عاما.