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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

حورية فرغلي وأمينة
حورية فرغلي وأمينة خليل

تصريحات حورية فرغلي وتصريحات أمينة خليل أثارتا الجدل في الوسط الفني وعلى وسائل التواصل خلال الساعات الماضية؛ حيث قالت الفنانة حورية فرغلي إنها لم تكن تدرك أنها عندما تصرح بصلة القرابة التى تجمعها بالفنانة أمينة خليل أنها ستنزعج بهذا الشكل. 

 

تصريحات حورية فرغلي

وأضافت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات تلفزيونية ردا على تصريحات أمينة خليل التي أثارت الجدل في الوسط الفني : «أمينة خليل أمها تبقي بنت خالة أمي ، ومشوفتهاش غير مرتين ومكنتش أعرف أن أنا مكنش ينفع أقول أن إحنا دمنا واحد أو أنا كدة بتلزق فيكي ، وهتلزق ليه». 

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للمزيد حول تصريحات حورية فرغلي وتصريحات أمينة خليل التي أثارتا الجدل في الوسط الفني وعلى وسائل التواصل خلال الساعات الماضية شاهد الفيديوجراف التالي: 

حورية فرغلي امينة خليل تصريحات حورية فرغلي تصريحات أمينة خليل

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