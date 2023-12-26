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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

كشف غموض مصرع أسرة
كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية

السفاح الصامت يحصد أرواح أسرة في الشرقية وأمن الشرقية والنيابة العامة يكشفان اللغز المتمثل في تسرب الغاز .. حيث لا تزال جرائم القاتل الصامت "الغاز" منتشرة، ولا يزال مسلسل حصد الأرواح مستمرًا، دون أن يستطع أحد إيقاف هذا القاتل المتسلل، الذي يستمر في حرمان الاهالي من أحبائهم، وآخر ضحاياه أسرة كاملة بمحافظة الشرقية. 

السفاح الصامت في الشرقية

لفظ زوجان وأطفالهم الأربعة أنفاسهم الأخيرة داخل منزلهم، بنطاق بندر مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ولم يتم العثور على ثمة إصابات ظاهرية بالجثامين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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للمزيد حول السفاح الصامت الذي حصد أرواح أسرة في الشرقية وكيف تمكن أمن الشرقية والنيابة العامة من كشف لغز تسرب الغاز شاهد الفيديوجراف التالي:

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