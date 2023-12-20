حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

انتخابات الرئاسة 2023 وفوز الرئيس السيسي وأردوغان وغيرهما من الزعماء خلال هذا العام الذي شهد أحداثاً سياسية عديدة، أبرزها إجراء انتخابات الرئاسة في عدد من البلدان المهمة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا.

انتخابات الرئاسة 2023

من أهم هذه الانتخابات فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق ضئيل في جولة الإعادة، وإعادة انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ لولاية ثالثة غير مسبوقة بعد تعديل الدستور الصيني في 2018، وكذلك إعادة انتخاب الرئيس السيسي، فضلاً عن إلغاء الانتخابات في الغابون والقيام بانقلاب عسكري، بحسب "العين".

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