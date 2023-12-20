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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فوز مقنع وساحق.. رسالة من بوتين إلى السيسي عقب نجاحه في الانتخابات «فيديوجراف»

السيسي وبوتين
السيسي وبوتين

تهنئة بوتين لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر.. تعيش مصر حالة من التحول الاقتصادي والسياسي الملحوظ، وظهرت هذه التطورات بشكل واضح من خلال فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، حيث لقي تهنئة حارة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

تهنئة بوتين لـ الرئيس السيسي 

وسنلقي نظرة عميقة على كيفية تأثير هذا الفوز، وانضمام مصر لمجموعة بريكس بلس على الاقتصاد والتحولات السياسية.

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وجاء في نص رسالة تهنئة بوتين لـ الرئيس السيسي التي نقلت عنها وكالة أنباء “تاس” الروسية: "صديقي العزيز الرئيس السيسي، أرجو أن تتقبل تهنئتي القلبية بمناسبة إعادة انتخابك رئيسًا لمصر".

وأضاف: "فوزك الساحق في الانتخابات هو مؤشر واضح على التقدير الشعبي لمساهمتك في حلّ القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا السياسة الخارجية الرئيسية التي تواجه مصر".

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للمزيد حول تهنئة بوتين لـ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لمصر عبر انتخابات الرئاسة 2023، وماذا قال بوتين في رسالته لـ الرئيس السيسي، شاهد الفيديوجراف التالي: 

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