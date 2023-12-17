«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

تهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي لقيت مصرعها على يد زميلها محمد عادل منذ نحو عامين .. ينشر "صدى البلد" صور رسائل التهديد التي أرسلها شاب إلى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي نـحر زميلها محمد عادل عنقها أمام باب الجامعة.

تفاصيل تهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ألقت القبض على المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف، في خلال 24 ساعة من البلاغ الذي حررته.

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