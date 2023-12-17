سروال إليسا تمزق وأظهر جزءًا من جسمها.. ماذا فعلت على المسرح؟.. فيديوجراف

إطلالة إليسا في مهرجان ميدل بيست وتمزق بنطلون إليسا.. أثارت المطربة اللبنانية إليسا جدلًا بسبب ملابسها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

تمزق بنطلون إليسا

ظهرت الفنانة إليسا في الحفل، مرتدية بدلة كاروهات مع بليزر جرئ بنفس النقوشات، وكانت إطلالة البدلة هي نفس قماش الفستان الذي ارتدته إليسا من قبل في الحفل الخاص الذي أقيم بعد ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

اقرأ أيضًا: جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

ونشرت المطربة إليسا صورًا لإطلالتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر في إحدى صور الفنانة إليسا، تمزق سروالها أثناء وقوفها في إحدى الصور، مما أثار الجدل ونال تعليقات عديدة من قبل رواد السوشيال ميديا وجمهور الفنانة إليسا.

للمزيد حول صور إليسا وتمزق بنطلون إليسا وإطلالة إليسا في مهرجان ميدل بيست في المملكة العربية السعودية شاهد الفيديوجراف التالي: