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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سروال إليسا تمزق وأظهر جزءًا من جسمها.. ماذا فعلت على المسرح؟.. فيديوجراف

أليسا تتعرض لموقف
أليسا تتعرض لموقف محرج أمام جمهورها

إطلالة إليسا في مهرجان ميدل بيست وتمزق بنطلون إليسا..  أثارت المطربة اللبنانية إليسا جدلًا بسبب ملابسها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

تمزق بنطلون إليسا

ظهرت الفنانة إليسا في الحفل، مرتدية بدلة كاروهات مع بليزر جرئ بنفس النقوشات، وكانت إطلالة البدلة هي نفس قماش الفستان الذي ارتدته إليسا من قبل في الحفل الخاص الذي أقيم بعد ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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ونشرت المطربة إليسا صورًا لإطلالتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وظهر في إحدى صور الفنانة إليسا، تمزق سروالها أثناء وقوفها في إحدى الصور، مما أثار الجدل ونال تعليقات عديدة من قبل رواد السوشيال ميديا وجمهور الفنانة إليسا.

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للمزيد حول صور إليسا وتمزق بنطلون إليسا وإطلالة إليسا في مهرجان ميدل بيست في المملكة العربية السعودية شاهد الفيديوجراف التالي:

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