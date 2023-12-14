حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة كان لها أثر كبير في مقاطعة شركتي زارا وبوما العالميتين .. ما القصة؟ إذ أصبح سلاح المقاطعة ضد كل ما ينتمي أو يدعم الكيان الإسرائيلي فعاليا على المستوى العالمي بشكل مرعب، حتى أجبرت كبرى الشركات العالمية للاستجابة لتلك الحملات، خوفا على مستقبلها، وذلك في ظل التعاطف العالمي الغير مسبوق مع الشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم الغير مسبوقة من قبل جيش الاحتلال بحق قطاع غزة، وهو الأمر الذي جعل الصحف الإسرائيلية تصرخ وتنوح كثيرا لآثار تلك الحملات.

مقاطعة زارا وبوما

في أحدث ضربات تلك الحملات، رضوخ شركة بوما العالمية للمطالب التي وجهت لها بإلغاء رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أثار غضب الصحف العبرية، وحاولت أن تبرر القرار بأنه اتخذ منذ أكثر من عام، وأنه ليس استجابة لتلك الحملات، وبالتوازي، قامت شركة زارا العالمية بوقف عرض حملة إعلانات جديدة لها، وذلك احتراما للشعب الفلسطيني، حيث كانت الحملة تتضمن مشاهد لمن يتلفح بقماش أبيض شبيه بالكفن الإسلامي، وهى المشاهد التي أصبحت تتصدر وسائل الإعلام العالمية القادمة من قطاع غزة، مع جرائم الجيش الإسرائيلي وقتل الأطفال والنساء وكل ما هو حي داخل غزة.

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