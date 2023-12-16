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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

هجوم من جمهور الأهلي
هجوم من جمهور الأهلي على وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد

أهداف مباراة الأهلي واتحاد جدة وماذا قال وليد الفراج عقب مباراة الأهلي والاتحاد .. الإعلامي السعودي وليد الفراج قال إنه كان يمزح بتصريحاته عن النادي الأهلي بأن الاتحاد سيفوز عليه في كأس العالم للأندية بنتيجة كبيرة نظرًا لقوته، وأن الأهلي لم يحقق أي فوز على الاتحاد. 

كأس العالم للأندية 2023 

أضاف وليد الفراج عبر برنامجه أكش مع وليد المذاع عل قناة أم بي سي أكشن: "مساء الخير ..ماذا أقول لتخفيف ما حدث؟، يأخي المصريين شوية عصابيين ميهزرش معاكوا، أنا كنت بمزح بس، وبعدين يا اخي نمزح معاكم ثلاثة، يا ساتر فعلا بنهزر، وإحنا أسفين نتراجع، والأهلى ده حكاية، وممكن نعلب مع بعض، ونلعب مع فرق أخرى لازم الأهلي، واللون الأحمر ده مشكلة والنسر حلق في سماء جدة، وفين يوجعك، والله الأهلي فريق عظيم فرقة فارقة، وفرقة الأهلي فيها روح وحياة وسر عظمة النادي الأهلي في مصر وإفريقيا وعربيا، الاتحاد كان كعبه عالى الأهلي بس اليوم الأهلي سدد الفواتير التاريخية".

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للمزيد حول أهداف مباراة الأهلي واتحاد جدة وماذا قال وليد الفراج عقب مباراة الأهلي والاتحاد و موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلى في نصف نهائي كأس العالم للأندية شاهد الفيديوجراف التالي:

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