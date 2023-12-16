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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل

مراسم دفن أمير الكويت و عزاء أمير الكويت .. من ضمن العبارات الأكثر بحثًا في مصر منذ إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. وفاة أمير الكويت.. توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا، لتسيطر مشاعر الحزن وتعلن حالة الحداد علي الوطن العربي بأكمله، ونعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. 

وفاة أمير الكويت

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري نعوا أمير الكويت "الزعيم الفقيد الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية". 

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للمزيد حول العلاقات المصرية الكويتية ومراسم دفن أمير الكويت وعزاء أمير الكويت وماذا قال الرئيس عبدالفتاح السيسي عن علاقات مصر والكويت شاهد الفيديوجراف التالي: 

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