استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

مراسم دفن أمير الكويت و عزاء أمير الكويت .. من ضمن العبارات الأكثر بحثًا في مصر منذ إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. وفاة أمير الكويت.. توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا، لتسيطر مشاعر الحزن وتعلن حالة الحداد علي الوطن العربي بأكمله، ونعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وفاة أمير الكويت

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري نعوا أمير الكويت "الزعيم الفقيد الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".

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