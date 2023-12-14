في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

ذكرى وفاة زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون .. تحلّ اليوم ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت التي لقبت بصاحبة أجمل عيون وقدمت عددًا من الأعمال الفنية التي تظلّ علامة في تاريخ الفن المصري، ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عنها و30 صورة نادرة لها.

ذكرى وفاة زبيدة ثروت

وُلدت زبيدة ثروت في مدينة الإسكندرية سنة 1940، دخلت إلى مجال الفن بعد أن نُشرت صورتها على غلاف مجلة (الجيل) بعد أن فازت في المسابقة التي نظمتها المجلة.

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بدأت زبيدة ثروت التمثيل في عام 1956 من خلال فيلم (دليلة)، وكانت في نفس الفترة تدرس في كلية الحقوق وتعمل كمحامية تحت التمرين إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخول زبيدة ثروت إلى عالم الفن وراغبًا في أن تكون محامية ناجحة مثله، خاصةً مع شهرته الكبيرة كمحامٍ على مستوى مدينة الإسكندرية، لكنَّها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني.

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للمزيد حول صور زبيدة ثروت وذكرى وفاة زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون وأسرار من حياة زبيدة ثروت شاهد الفيديوجراف التالي: