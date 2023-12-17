7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

قرارات مجلس الزمالك .. اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء السبت، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بنادي الزمالك، واتخاذ بعض القرارات.

قرارات مجلس الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للناديتعيين المستشار محمد نبيل محرم مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك، كما أعلن متحدث نادي الزمالك اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية لكافة الألعاب الرياضية بالنادي لموسم 2023-2024.

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للمزيد حول قرارات مجلس الزمالك وماذا جاء في اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب شاهد الفيديوجراف التالي: