زلزال الصين.. تفاصيل أحد أسوأ ـكـ.وارث الطبيعية في 2023 .. فيديوجراف

زلزال الصين 2023 أحدث كوارث 2023 شهدتها الصين .. حيث ضرب زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة نائية وجبلية على الحافة الشمالية لهضبة تشينجهاي الصينية قبل منتصف ليل الاثنين مباشرة، ما أسفر عن مقتل 118 شخصًا على الأقل وإصابة المئات في حصيلة مبدئية.

تفاصيل زلزال الصين 2023

السلطات الصينية حشدت العديد من فرق الاستجابة لحالات الطوارئ، ولكن أعمال الإنقاذ أثبتت أنها صعبة للغاية في ظل درجات حرارة تحت الصفر حيث تتصارع معظم أنحاء الصين مع درجات الحرارة المتجمدة بعد أن اجتاحت موجة باردة البلاد.

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الزلازل شائعة في المقاطعات الغربية مثل قانسو التي تقع على الحدود الشرقية لهضبة تشينجهاي التبتية، وهي منطقة نشطة من الناحية التكتونية. وكان الزلزال الأكثر دموية في الصين في العقود الأخيرة في عام 2008 عندما ضرب زلزال بقوة 8.0 درجة سيتشوان، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 70،000 شخص.

في الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين، ضرب الزلزال الأخير مقاطعة جيشيشان في قانسو على عمق 10 كم (6.2 ميل)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية (CENC).

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