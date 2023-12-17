كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

ما موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي ؟ وهل سيشارك كهربا وموديست ؟ أسئلة تراود عشاق كرة القدم في مصر منذ فوز الأهلي على فريق اتحاد جدة مساء الجمعة الماضي ، فربما تكون الأيام الحالية، هي الأكثر إحباطًا في مسيرة اللاعب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، فـ اللاعب دخل الى مباراة الاهلي واتحاد جدة في الدقيقة 86 وخرج بعدها بـ 3 دقائق مطرودًا من اللقاء.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي هو الثامنة مساء الاثنين المقبل، إذ نال أنتوني موديست البطاقة الحمراء في مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد تدخل مع المدافع أحمد حجازي مدافع الاتحاد.

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موديست وثب عاليًا بحثًا عن الكرة في الهواء مشيحًا بكوعه إلى الخلف ليصطدم بوجه أحمد حجازي، وهو ما اعتبره الحكم تعمدًا من اللاعب لإيذاء الخصم، بينما تعرض كهربا للإصابة، وسط تساؤلات عن إمكانية مشاركته في مباراة الأهلي وفلومينينسي المقبلة.

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