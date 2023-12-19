بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب .. أصدر الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانا صحفيًا ليكشف فيه تطورات أزمة شيرين مع شركة روتانا والتي وصلت إلى ساحات القضاء.

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وقال محامي شيرين عبدالوهاب في البيان: "تعلن الفنانة شيرين عبدالوهاب أن محاميها الدكتور حسام لطفي طوى صفحة الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باتفاق ودي قوامه احترام الحقوق، حيث تعتز -على صعيد شخصي - بصلة صداقة ابنة بأبيها تجمعها بالمنتج سالم الهندي"، وذلك بعد إعلان طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.

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أضاف البيان: تعكف شيرين عبدالوهاب حاليا على إنتقاء كلمات وألحان متميزة لتسعد جمهورها بها، تؤكد على أن انتهاء علاقتها العقدية بشركة روتانا بحكم قضائي، لن يمنعها من الاستمرار في التعاون معها في المستقبل باعتبارها شركة متفردة في مجالها من كل الوجوه.

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