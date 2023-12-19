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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

الأهلي إلى كأس العالم
الأهلي إلى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 .. حيث كشفت الفيفا عن تفاصيل منافسات كأس العالم للأندية 2025 ، بدءًا من نظام التأهل، وصولًا إلى معايير التصنيف، وستقام المسابقة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي وكأس العالم للأندية 2025

مسابقة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد ستُقام بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

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وأعلن الفيفا اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي موافقته على النظام الجديد للمسابقة، بعد اجتماع عُقِدَ قبل دور نصف النهائي من نسخة 2023 المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية بين 12 و22 ديسمبر. 

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ستشهد نسخة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 32 فريقًا، منهم 12 من أوروبا، 6 من أمريكا الجنوبية، 4 من أفريقيا، 4 من آسيا، 4 من أمريكا الشمالية، وفريق من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الفريق المستضيف.

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للمزيد حول تأهل الأهلي لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد مشاركته الحالية في نسخة كأس العالم للأندية 2023 وتقديمه مباريات جيدة واستعداده للعب على المركز الثالث في المسابقة المقامة في المملكة العربية السعودية شاهد الفيديوجراف التالي:

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