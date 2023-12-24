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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

مخطط إثيوبي لتعطيش
مخطط إثيوبي لتعطيش أراضي مصر والسودان

مخطط إثيوبيا لتعطيش مصر والسودان من خلال سد النهضة .. حيث تواصل إثيوبيا موقفها المتعنت والرافض لأي حلول بشأن أزمة سد النهضة مع دولتي المصب "مصر والسودان"، وتعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما، حيث تصر البلدان على ضرورة وجود اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

مخطط إثيوبيا ضد مصر والسودان

وفشلت قبل عدة أيام المرحلة الرابعة من المفاوضات الجديدة التي بدأتها دولتي المصب مع إثيوبيا سبتمبر الماضي "على أربع جولات"، وذلك بعد اتفاق مسبق جرى في يوليو الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر دول جوار السودان، الذي نظّمته القاهرة.

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للمزيد حول مخطط إثيوبيا لتعطيش مصر والسودان من خلال سد النهضة وماذا قال وزير الموارد المائية والري شاهد الفيديوجراف التالي:

سد النهضة اثيوبيا مصر السودان مصر والسودان

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