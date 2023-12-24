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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

تصريحات فيتوريا إبراهيم فايق عن خطة تطوير منتخب مصر ورفع مستوى الكرة المصرية .. حيث فجر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مفاجأة  من العيار الثقيل حول خططه للكرة المصرية لتطبيقها منذ وصوله لتدريب المنتخب.

تصريحات فيتوريا إبراهيم فايق

قال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة أون تايم سبورت:" الأفكار اللي كانت عندي مع وصولي وأطمح في تطبيقها كتطوير كرة القدم المحلية وتطوير منتخب مصر، هذا كميكنة تعمل على سنوات عديدة، وكان لابد أن أجهز لعمل المنتخب ونعمل للمستقبل.

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وأضاف «فلو تسألني هل أن الأمور في منتخب مصر تتم بالشكل الذى أحب أن تسير عليه فأقول لا، فكرة القدم المصرية تحتاج إلى وقت وتحتاج الى اجتماعات كثيرة، ويجب أن نناقش مواضيع كثيرة من أجل تطوير كرة القدم والمستقبل هو غدا وفي رأى أن مستقبل مصر الكروي يجب التفكير له بشكل جدي جدا، وإن لم يحدث هذا فسوف نظل على مستوانا ونفس هذه الخطوة".

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