نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

محمد الشناوي والحكمة الأمريكية في مباراة الأهلي وأوراوا ضمن مباريات كأس العالم للأندية .. تريند تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث خطفت الحكمة الأمريكية توري بينسو الأنظار في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، التي جمعت بين النادي الأهلي ونظيره أوراوا الياباني.

محمد الشناوي والحكمة الأمريكية

وسط احتفالات جمهور النادي الأهلي ، تداول مستخدمون مواقع التواصل تصرفات الحكمة الأمريكية مع لاعبي الأهلي، خاصة الحارس محمد الشناوي، حيث قامت بمصافحة قائد الفريق، وجمع حديث باسم بين الثنائي، قبل أن تختم كلماتها بـ"طبطبة" على كتفه.

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كانت الحكمة الأمريكية بينسو قد آثارت الجدل من قبل في المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد الغمزة الشهيرة للاعب العميد.

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