نجم فيلم Fast X يزور مصر لأول مرة .. ماذا قال تيريس جيبسون عن لافتات الرئيس السيسي؟ «فيديوجراف»

زيارة تيريس جيبسون إلى مصر بصحبة الفنان محمد كريم وطلبه زيارة الرئيس السيسي .. حيث نشر النجم العالمي تيريس جيبسون مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يكشف فيه عن أمنيته بعد وصوله مصر لزيارة المعالم السياحية بصحبة الفنان محمد كريم.

زيارة تيريس جيبسون

قال تيريس جيبسون: “لقد هبطت حالًا في مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا".

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