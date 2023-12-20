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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

الطلاق يضرب مشاهير
الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023

طلاق شيرين وحسام حبيب وتامر حسني وبسمة بوسيل وأحمد سعد وزوجته وحسن شاكوش وريم طارق وأحمد فهمي وهنا الزاهد .. أبرز وقائع الانفصال خلال 2023، حيث يبدو أن ظاهرة طلاق النجوم، كانت أبرز ما ساد في الوسط الفني هذا العام، بعدما وقعت أكثر من حالة طلاق بعضها غير متوقع.

طلاق شيرين وحسام حبيب

الانفصال الأحدث وقع بين الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وذلك بعد نحو 6 سنوات من زواجهما، كما أنه الانفصال الذي يقع للمرة الثانية بين الثنائي.

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وأكدت شيرين أن الأمر وقع في هدوء شديد، وذلك على عكس ما حدث قبل عامين، حينما انفصلا وسط أزمة شديدة، كما شددت على أنها في حالة نفسية رائعة.

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للمزيد حول تفاصيل طلاق شيرين وحسام حبيب وتامر حسني وبسمة بوسيل وأحمد سعد وزوجته وحسن شاكوش وريم طارق وأحمد فهمي وهنا الزاهد شاهد الفيديوجراف التالي:

شيرين تامر حسني وبسمة بوسيل أحمد سعد حسن شاكوش احمد فهمي

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