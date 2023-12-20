أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

طلاق شيرين وحسام حبيب وتامر حسني وبسمة بوسيل وأحمد سعد وزوجته وحسن شاكوش وريم طارق وأحمد فهمي وهنا الزاهد .. أبرز وقائع الانفصال خلال 2023، حيث يبدو أن ظاهرة طلاق النجوم، كانت أبرز ما ساد في الوسط الفني هذا العام، بعدما وقعت أكثر من حالة طلاق بعضها غير متوقع.

طلاق شيرين وحسام حبيب

الانفصال الأحدث وقع بين الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وذلك بعد نحو 6 سنوات من زواجهما، كما أنه الانفصال الذي يقع للمرة الثانية بين الثنائي.

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وأكدت شيرين أن الأمر وقع في هدوء شديد، وذلك على عكس ما حدث قبل عامين، حينما انفصلا وسط أزمة شديدة، كما شددت على أنها في حالة نفسية رائعة.

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